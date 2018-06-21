В России растет популярность китайских автомобилей

Об этом свидетельствуют отчетные данные по продажам китайских автомобилей на российском рынке по итогам мая 2018 года.

Согласно опубликованным данным агентством «Автостат», в мае продажи авто китайских компаний составили 3 026 единиц, что на 17% больше.

Лидером по объёмам продаж в прошлом месяце стала марка Lifan, доля которой составила 44%. Моделей этой марки было реализовано в количестве 1 327 штук, что на 4% больше.

На втором месте с существенным отставанием от лидера оказался производитель Chery, который в России реализовал 525 авто, что на 1% больше.

Третий результат показал бренд Haval (286 ед.; +65%). Четвертое и пятое место в рейтинге оказалось за Geely (215 ед.; +4%) и Zotye (296 ед., +73%).

Далее в рейтинге оказались:

FAW (159 ед.; рост в 3,8 раза);

Changan (141 ед.; +6%);

DFM (93 ед.; рост в 3 раза);

Foton (46 ед.; +31%),

HTM (16 ед.; +45%) и

Brilliance (12 ед.; -43%),