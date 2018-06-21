Chevrolet анонсировала премьеру возрожденного кроссовера Blazer

Эта модель носит название, которое переводится как «пиджак». Точные сроки презентации производитель не озвучивает, но сообщается, что это произойдет уже скоро.

По предварительной информации, автомобиль будет представлен до конца года. Ожидается, что в основе модели расположится платформа C1XX, а в модельном ряду он расположится между Equinox и Traverse.

Под капотом американской новинки ожидается появления 2,5-литрового бензинового турбированного мотора, а также атмосферного V6 объёмом 3,5-литра.