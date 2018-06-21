Обновленный Chevrolet Spin‍ полностью рассекречен до премьеры

В Южной Америке скоро будет представлен обновленный компактвэн Chevrolet Spin. Сейчас автопроизводитель готовит рекламный ролик для этой модели и на площадке фотошпионы смогли сфотографировать кросс-версию модели.

Chevrolet Spin в 2018 году будет представлен в нескольких вариантах и среди них будет кросс-версия с пластиковым некрашеным обвесом и семиместным салоном.

Обновление Spin затронуло бампера, фары и радиаторную решетку. Модель теперь в передней части похожа на соплатформенный седан Chevrolet Cobalt, который обновился в конце 2015 года.

Кросс-версия Chevrolet Spin лишилась запасного колеса, а на ее кузове появился шильдик Activ7, который указывает на то, что модель будет доступна в 7-местном варианте.

Также с обновлением в компактвэне появится новое рулевое колесо и другая панель приборов. Технически Spin не изменится и под его капотом по-прежнему будут устанавливать 1,8-литровый мотор мощностью 106 л.с.

Пару ДВС составит механическая или автоматическая трансмиссия, а привод у компактвэна только передний.