Lexus представила юбилейную версию купе RC F 10th Anniversary

В компании Lexus отмечают десятилетие с момента выпуска первой модели F-серии. Так, в компании Lexus представили юбилейную версию купе RC F 10th Anniversary.

Новая специальная версия будет отличаться не только наличием шильдиков и надписей, но и серым матовым цветом кузова, ведь модели такой серии никогда не имели такой цвет.

Также отличительным будет крыша, боковые юбки, задний спойлер, а также капот и диффузор. В салоне автомобиля также все выполнено в серо-голубых тонах, а также есть карбоновые вставки и металлическая табличка с надписью 10th Anniversary.

Под капотом специальной версии расположится все тот же пятилитровый двигатель с отдачей 477 л.с., пару которому составляет восьмискоростной автомат.

Разгоняется купе до первой сотни за 4,7 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 270 км/ч.

Стоимость Lexus RC F 10th Anniversary составляет 69 995 фунтов стерлингов в Великобритании, а это около 5,9 миллиона рублей.