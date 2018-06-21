Renault начала готовить Megane RS к рекорду на трассе Нюрбургринга

Для рекорда на трассе Нюрбургринга будет подготовлена экстремальная версия, основанная на базе Megane RS нового поколения.

Экстремальный вариант модели получит название Trophy, а его официальная презентация будет проходить на автосалоне в Париже осенью этого года.

Уже сейчас компания проводит тестовые испытания новинки. Рекорд на этом автомобиле планирует установить на Нюрбургринге среди переднеприводных автомобилей.

Уже известно, что Renault Megane RS Trophy будет оснащен модернизированным 1,8-литровым двигателем, мощность которого составит 390 л.с., а показатель крутящего момента будет 400 Нм.

В паре с двигателем будет работать шестискоростная механика или робот EDC. От обычной модели новая модификация будет отличаться перенастроенной подвеской, колесными дисками размером 19 дюймов, а также новым аэродинамическим обвесом.

Кроме этого, для установления рекорда из салона автомобиля уберут задний ряд сидений, некоторые элементы в салоне и шумоизоляцию.