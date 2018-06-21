Немецкий концерн Daimler сделал заявление, согласно которому продажи их автомобилей сократятся на территории Китая в связи с тем, что власти последней введут дополнительные пошлины на американские автомобили.
Daimler предупредил о падении продаж из-за торговой войны Китая и США
21.06.2018 17:12
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Менее недели назад Вашингтон ввел пошлины в размере 25% на ввозимые на территорию США китайские товары, стоимость которых превышает $50 млрд в год.
На это Китай ответил аналогичными мерами и вводит 25-процентные пошлины на импортные автомобили и другие товары, произведенные в США.
В связи с этим в Daimler сообщили, что ожидают снижение продаж автомобилей, а также сокращение прибыли.
Также на прибыли компании скажется и введение в Европе новых экологических стандартов.
Стоит отметить, что у компаний Daimler, BMW и Volkswagen на территории США есть четыре предприятия по выпуску автомобилей.
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