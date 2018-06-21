Jeep рассказал об обновленном кроссовере Jeep Renegade

Продажи обновленной версии кроссовера Jeep Renegade стартуют до конца года, а пока производитель сообщил об изменениях в модели.

Так, у модели будет три бензиновых мотора, а в салоне появится новая информационно-развлекательная система.

После обновления кроссовер Jeep Renegade получил измененные фары головного света, новый передний бампер, а также измененную решетку радиатора. В задней части автомобиля появились новые фонари с фирменными красными X-элементами.

Также в отличие от предшественника кроссовер получил светодиодные головные фары, ДХО и противотуманные фары. В салоне теперь будет новая центральная консоль и усовершенствованная мультимедийная система с экраном 7 или 8,4 дюйма.

Линейка двигателей представлена литровым 3-цилиндровым агрегатом, который предложат для базовых версий. Его мощность составит 120 л.с., а показатель крутящего момента – 190 Нм.

Также в моторной гамме будут 1,3-литровые агрегаты мощностью 150 или 180 л.с. Дизельная линейка представлена модернизированными 1,6 и 2,0-литровыми моторами.

В качестве трансмиссии для кроссовера будет доступна шестискоростная механика, робот с двумя сцеплениями или 9-скоростной автомат.

На европейский рынок обновленный X-элементами Jeep Renegade появится в сентябре, а на других рынках продажи стартуют до конца этого года. Цены и комплектации на модель будут озвучены позднее.