Эксперты составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Европе

Аналитики опубликовали рейтинг самых популярных автомобилей в Европе по итогам пяти месяцев этого года.

Самые продаваемые авто были названы по результатам продаж в 44 странах Европы, в том числе и России, Украине и Турции.

Согласно отчетным данным, Volkswagen Golf является самой востребованной моделью в Европе. Его продажи в период январь-май составили 243 тыс. единиц, что на 8,1% больше.

VW Polo стал второй самой востребованной моделью с результатом 161 тыс. штук, что на 3,6% меньше. В тройке лидеров оказался Renault Clio, продажи которого составили 161 тыс., что на 0,3% меньше.

Четвертое и пятое место по продажам в Европе занимает Ford Fiesta (136 тыс. ед.) и Nissan Qashqai (132 тыс. ед).

Во второй пятерке ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Европе оказались: