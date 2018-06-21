Аналитики опубликовали рейтинг самых популярных автомобилей в Европе по итогам пяти месяцев этого года.
Эксперты составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Европе
21.06.2018 12:12
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Самые продаваемые авто были названы по результатам продаж в 44 странах Европы, в том числе и России, Украине и Турции.
Согласно отчетным данным, Volkswagen Golf является самой востребованной моделью в Европе. Его продажи в период январь-май составили 243 тыс. единиц, что на 8,1% больше.
VW Polo стал второй самой востребованной моделью с результатом 161 тыс. штук, что на 3,6% меньше. В тройке лидеров оказался Renault Clio, продажи которого составили 161 тыс., что на 0,3% меньше.
Четвертое и пятое место по продажам в Европе занимает Ford Fiesta (136 тыс. ед.) и Nissan Qashqai (132 тыс. ед).
Во второй пятерке ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Европе оказались:
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