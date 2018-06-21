Президент Туркмении собрал гоночную машину по собственным чертежам

Сначала президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сам собрал внедорожник, а затем самостоятельно его протестировал.

Как сообщает «Хроника Туркменистана», скоростной спортивный внедорожник президент Туркмении самостоятельно собрал во время посещения Центра автомобильного спорта, а сборку автомобиля он осуществлял по собственным чертежам.

Так, сообщается, что для усиления болтового каркаса президент смонтировал заново и поменял некоторые части и детали.

Собранная машина позже была протестирована президентом. Сообщается, что Гурбангулы Бердымухамедов нередко участвует в гонках, а на треке его можно увидеть на автомобиле Volkicar.