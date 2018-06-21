В Сети появились первые рендеры обновлённой LADA Largus‍

Российский автопроизводитель к Московскому международному автосалону, который начнет работать в конце августа готовит несколько новинок.

Уже известно, что на нем покажут обновленное семейство Гранты, но также есть информация что будет продемонстрирован еще рестайлинговый Ларгус.

Исходя из этих данных дизайнер портала «Колёса.ру» представил, как может выглядеть обновленный универсал, выполненный в новом стиле Vesta и Xray.

Предполагается, что Largus получит новый передок с большими фарами как у Vesta и бампер, выполненный в оригинальном дизайне.

Подробностей про обновленную версию Ларгуса в Сети пока нет. Между тем в Тольятти недавно снова был замечен обновленный седан LADA Granta.