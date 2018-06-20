В Европе многие страны сейчас разрабатывают проекты, которые в будущем позволят полностью отказаться от продаж новых автомобилей с традиционными ДВС.
Великобритания полностью откажется от машин с ДВС к 2040 году
20.06.2018 23:08
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Среди таких стран Великобритания, которая намерена в 2040 году полностью прекратить продажи автомобилей с дизельными и бензиновыми моторами.
По данным Financial Times, правительство страны пока намерено к указанному сроку запретить продажи авто с ДВС, при этом гибридные модификации автомобилей должны остаться.
Пока все эти решения находятся на стадии обсуждения и когда они будут приняты на законодательном уровне пока неизвестно.
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