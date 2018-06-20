Великобритания полностью откажется от машин с ДВС к 2040 году‍

В Европе многие страны сейчас разрабатывают проекты, которые в будущем позволят полностью отказаться от продаж новых автомобилей с традиционными ДВС.

Среди таких стран Великобритания, которая намерена в 2040 году полностью прекратить продажи автомобилей с дизельными и бензиновыми моторами.

По данным Financial Times, правительство страны пока намерено к указанному сроку запретить продажи авто с ДВС, при этом гибридные модификации автомобилей должны остаться.

Пока все эти решения находятся на стадии обсуждения и когда они будут приняты на законодательном уровне пока неизвестно.