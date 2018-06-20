Renault выпустит кросс-версию седана Renault Logan для РФ‍

Компании Renault уже осенью этого года представит для российского рынка новую версию своего седана, которая пока нигде больше не предлагается.

Презентация новинки для авторынка России будет проходить в конце августа на международном автомобильном салоне в Москве.

О том, что седан Renault Logan на российском рынке получит кросс-версию стало известно журналистам «Ведомостей».

Также сообщаются и некоторые подробности. В частности, стало известно, что модель поступит к дилерам уже в ноябре.

Кросс-версия седана, которая может стать конкурентом седана Весты в кроссовом варианте, получит дорожный просвет 195 мм, тогда как у обычного седана дорожный просвет составляет 155 мм.

Во внешности новинки будет пластиковый обвес, спереди появится другой бампер, а также производитель предложит накладки на пороги и расширители колёсных арок.

Произойдут и некоторые изменения в салоне, а вот под капотом такого варианта предложат двигатели с рабочим объёмом цилиндров 1,6 литра, пару которым составит вариатор.