За пять месяцев 2018 года Skoda так и не распродала запасы автомобилей Yeti‍

Чешская компания сняла с производства свой устаревший кроссовер Yeti еще в феврале 2018 года и эта модель до сих пор распродается из складских запасов.

В Европе на смену Skoda Yeti пришел новый кроссовер Skoda Karoq, а в России эта модель должна тоже появится, но когда именно неизвестно.

В российском офисе марки заявляют, что точно не в текущем году. Когда распродадут все экземпляры Yeti у марки останется незакрытая ниша среди компактных кроссоверов, а значит покупатели начнут обращать свое внимание на ближайших конкурентов.

При этом в мае в России продажи Yeti упали на 51,7% в сравнении с апрелем 2018 года. Однако в период январь-май 2018 года они выросли на 24% в сравнении с 2017 годом.

Это связано с тем, что цена на Skoda Yeti не менялась с 2017 года, в то время как все представленные в РФ автокомпании уже не раз подняли цены на свои модели.

По данным главного российского офиса Skoda, сейчас у дилеров осталось около 100 кроссоверов Yeti.