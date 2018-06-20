Chevrolet показала обновленный компактвэн Spin на первых тизерах

На рынок обновленный компактвэн Spin выйдет до конца года и как известно автомобиль предназначен в первую очередь для рынка Южной Америки.

Создавалась модель на базе седана Chevrolet Cobalt, а ее серийное производство осуществляется на предприятии в Бразилии. Компактвэн основан на платформе седана Chevrolet Cobalt, от которого он и получит дизайнерские решения.

У Chevrolet Spin будет такая же радиаторная решетка, оптика, передний бампер и интерьер. Моторная гамма, как ожидается, будет представлена 1,8-литровым двигателем, мощность которого составит 106 или 111 лошадиных сил в зависимости от модификации.

Среди трансмиссии будет шестискоростной автомат или механика, а вот система привода будет только на переднюю ось.