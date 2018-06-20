Шведская компания Volvo в США построила свой первый завод, который возвели в Чарлстоне, штат Южная Каролина.
Компания Volvo открыла свой первый завод в США
20.06.2018 23:14
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На строительство завода Volvo Cars потратила около $1,1 млрд. На этом предприятии ежегодно будет выпускаться до 150 тысяч автомобилей в год и для этого на автозаводе будет работать около четырех тысяч человек.
На новом предприятии первым на конвейерную линию попадет спортивный седан Volvo S60, который начнут выпускать в сентябре 2018 года.
В дальнейшем на его линию попадет новое поколение флагманского кроссовера Volvo XC90, а это произойдет в 2021 году.
Сейчас автомобили марки Volvo производят в Швеции, Бельгии, Китае. Модели, которые сойдут с конвейера американского завода, будут продаваться в США и экспортироваться в другие страны.
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