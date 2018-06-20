Флагманский кроссовер Lifan X80 выбрался за пределы Китая

Напомним, что в КНР продажи флагмана от Lifan стартовали в 2017 году, а первым рынком за пределами Китая стала Бразилия.

Предполагается, что уже совсем скоро автомобиль доберется и до других рынков.

Семиместный автомобиль на бразильском рынке будет предлагаться с бензиновым 2,0-литровым мотором, оснащенным турбиной. Этот четырехцилиндровый агрегат выдает 192 л.с., работая в паре с шестискоростным автоматом.

Система полного привода для автомобиля вообще не предусмотрена. Для Бразилии кроссовер предлагается только в одной комплектации, в которой будут колесные диски размером 19 дюймов, виртуальная панель приборов, система запуска двигателя с кнопки, 6 подушек безопасности, ABS и EBD, а также информационно-развлекательная система с сенсорным экраном и другое. Стоимость кроссовера составляет 129 777 реалов или 2,2 миллиона рублей минимум.