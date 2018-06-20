Mazda представила обновленный родстер Mazda MX-5

Компания Mazda обновила родстер Mazda MX-5 для европейского рынка, а отличаться модель будет расширенным списком оборудования и модернизированным двигателем.

Самым главным изменением в модели становится появление более мощного топового силового агрегата. Речь идет о 2,0-литровом двигателе Skyactiv-G, который был модернизирован и теперь выдает 184 л.с. мощности вместо прежних 160 л.с. Показатель крутящего момента составляет 205 Нм.

Еще в компании отметили, что у двигателя теперь «более качественное звучание». Об изменениях динамических характеристик родстера с более мощным мотором производитель умолчал.

Также у родстера был доработан и полуторалитровый двигатель, но его характеристики не называют. Что касается списка оснащенности, то в нем добавили систему распознавания дорожных знаков, систему автоматического торможения, система распознавания пешеходов, а также камеру заднего вида. Официальные продажи обновленного Mazda MX-5 запланированы на август этого года.