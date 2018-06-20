Audi и Hyundai займутся совместной разработкой водородных автомобилей

Две автомобильные компании подписали соглашение, в рамках которого они займутся совместным выпуском водородных автомобилей.

Это соглашение даст Audi и Hyundai возможность использовать патенты друг друга, связанные с технологиями для водородных автомобилей.

Кроме этого, компании смогут заимствовать друг у друга компоненты, необходимые для выпуска таких машин.

Совместная работа над водородными автомобилями позволит компаниям сделать подобные модели более массовыми и популярными.

Стоит отметить, что немецкая марка работает над водородными технологиями на протяжении последних двадцати лет, а последним проектом стал автомобиль h-tron quattro, который представили на автошоу в Детройте два года назад.

В этом автомобиле водородная установка получила 150 лошадиных сил мощности и блок аккумуляторов, который к тому же способе увеличивать мощность еще на 136 л.с., правда на короткий промежуток времени.