Ford Focus получил пакет персонализации экстерьера Black Pack

Стоимость нового пакета будет достигать 30 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Российский офис компании Ford начал прием заказов на Ford Focus с пакетом персонализации экстерьера Black Pack, который оценили в 20 тысяч рублей в комплектации автомобиля Ford Focus Titanium и в 30 тысяч рублей для комплектации Special Edition.

В комплекте персонализации Black Pack предложат черного цвета крышу, корпуса боковых зеркал и колёсных дисков размером 16 дюймов. Данный пакет будет доступен для автомобилей в цвете Moondust Silver (светло-серебристый) и Candy Red (насыщенный красный).

Кроме этого, в пресс-службе компании отметили, что наиболее контрастное сочетание белого Frozen White и черного теперь доступно не только для версии White and Black, но и Special Edition и Titanium.