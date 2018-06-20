Ford обновила бюджетный седан и хэтчбек Ford Figo

Седан и хэтчбек Ford Figo на протяжении трех лет выпускают на территории Индии, а успешно они продаются не только на индийском рынке, но и в Южной Африке и в ряде других развивающихся стран.

По сути автомобили являются сильно модернизированными вариантами модели Ford Ka+. На европейском рынке даже присутствует леворульная версия хэтчбека Ford Ka+.

Последняя модель уже обновилась и доступна в продаже, а Figo только получили обновление. У седана и хэтчбека появились новые бамперы, радиаторная решетка, измененные фары и задние фонари.

В салоне также произошли изменения и самым главным стало появление новой информационно-развлекательной системы Sync 3 с 6.5-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Моторная гамма также изменилась и теперь вместо 1.2 Duratec (88 л.с., 112 Нм) предлагается 1.2 Ti-VCT Dragon. Его мощность составляет 96 л.с., а показатель крутящего момента равен 120 Нм. Также моторная гамма будет представлена еще одним новым мотором, а именно 1,2-литровым 120-сильным агрегатом, который устанавливается в обновленном EcoSport.

Турбированный дизельный мотор все также остался в силовой линейке. Его мощность составляет 100 л.с. при 215 Нм при объёме 1,5 литра.

Среди трансмиссий для моделей будет доступна пятискоростная механика или робот PowerShif. На индийском рынке Ford Figo после обновления оценили в 8 тысяч долларов минимум.