Автомобильные подъемники: виды и применение

Капитальный или текущий ремонт автомобиля – процесс довольно трудоемкий. Чтобы максимально упростить его, человек придумал специальное техническое приспособление – автомобильный подъемник. Как он работает, и какие виды подъемников существуют сегодня? Поговорим об этом более подробно.

Автомобильный подъемник: зачем он нужен?

Эффективная работа СТО обеспечивается не только опытными специалистами, но и наличием необходимого оборудования. В частности, никак не обойтись на станции техобслуживания автомобилей без специальных гидравлических подъемников. Что они из себя представляют?

Автомобильный подъемник – это особое устройство, предназначенное для подъёма транспортного средства и удерживания его на определенной высоте. Главная его задача заключается в облегчении процесса ремонта легковых автомобилей в условиях ограниченного свободного пространства. Многие модели автоподъемников могут использоваться совместно с другим техническим оборудованием.

Для домашнего (гаражного) использования вполне сгодится простой механический подъемник. Но если вы планируете оснастить крупный автосервис, то вам понадобится более профессиональное оборудование. В больших городах выбор механизмов такого типа достаточно широкий. Так, подобрать автомобильные подъемники в Новосибирске можно тут. Не стоит покупать агрегаты, изготовленные из дешевых и некачественных материалов, ведь впоследствии это может привести к значительному сокращению сроков их эксплуатации.

Виды автомобильных подъемников

Существует три основных типа подъемников для автомобилей:

двухстоечные;

четырехстоечные;

ножничные.

Двухстоечный подъемник – наиболее распространенный вариант в современных автосервисах. На нем удобно работать с легковыми автомобилями и внедорожниками. Это довольно простая конструкция, состоящая из двух стоек с кронштейнами. Она крепится к полу при помощи анкерных болтов. Грузоподъемность такого подъемника, как правило, не превышает 5 тонн.

Четырехстоечный подъемник – это более сложная конструкция, оснащенная платформой. Таким образом, ремонтируемый автомобиль стоит на своих колесах, а не подвешивается в воздухе. В небольших автомастерских используется крайне редко по причине своей громоздкости.

Ножничный автоподъемник – компактный и достаточно удобный агрегат. Он состоит из трех основных частей – платформы, «ножниц» и привода. Данные модели отличаются высокой надежностью и грузоподъемностью.

По типу привода автоподъемники также делятся на пневматические, электромеханические и электрогидравлические. Они также бывают стационарными и мобильными.

При выборе конкретного автоподъемника следует обращать особое внимание на такие его характеристики, как грузоподъемность, масса, мощность двигателя. Стоит учитывать и параметры вашего автосервиса, СТО или гаража (в частности, площадь и высоту потолка). Важно подобрать такой подъемник, который точно впишется в размеры вашего помещения.