О проведении новой отзывной кампании на территории Российской Федерации информирует Росстандарт.

Согласно опубликованному 20 июня сообщению, FIAT на территории РФ отзывает автомобили FIAT Freemont в количестве 246 экземпляров.

Отзывными являются модели, которые дилеры реализовали в период с августа 2013 года по август 2014 года.

В качестве причины необходимости проведения отзыва называют вероятность возникновения короткого замыкания с последующим прерыванием передачи данных от шин при активном Cruise Control и скорости автомобиля ниже установленной.

Также в ПО контрольного модуля силового агрегата может остаться запрос на ускорение, что может стать причиной ускорения автомобиля или сохранения текущей скорости.

Владельцев отзывных FIAT Freemont в ближайшее время проинформируют о необходимости посетить дилерский для бесплатного устранения возможных неполадок.