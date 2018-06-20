О проведении новой отзывной кампании на территории Российской Федерации информирует Росстандарт.
FIAT на территории РФ отзывает автомобили FIAT Freemont
Согласно опубликованному 20 июня сообщению, FIAT на территории РФ отзывает автомобили FIAT Freemont в количестве 246 экземпляров.
Отзывными являются модели, которые дилеры реализовали в период с августа 2013 года по август 2014 года.
В качестве причины необходимости проведения отзыва называют вероятность возникновения короткого замыкания с последующим прерыванием передачи данных от шин при активном Cruise Control и скорости автомобиля ниже установленной.
Также в ПО контрольного модуля силового агрегата может остаться запрос на ускорение, что может стать причиной ускорения автомобиля или сохранения текущей скорости.
Владельцев отзывных FIAT Freemont в ближайшее время проинформируют о необходимости посетить дилерский для бесплатного устранения возможных неполадок.