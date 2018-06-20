Renault сделает для России кросс-версию седана Renault Logan

По предварительным данным, новинка будет представлена в рамках автосалона в Москве, который начнет свою работу в конце августа, а продажи ее стартуют уже осенью.

О планах по созданию конкурента седану Веста в кросс-версии рассказали представители компании журналистам «Ведомостей».

Отмечается, что кросс-версия седана Renault Logan нигде не выпускается, и её намерены сделать именно для российского рынка.

Кроме этого, стоит отметить, что в Москве будет представлен и купеобразный кроссовер, продажи которого запланированы на лето следующего года.

Что касается кросс-версии седана Логан, то его продажи запланированы на ноябрь. Дорожный просвет у такой модификации будет 195 мм, тогда ка сейчас это 155 мм.

Кроме этого у автомобиля будет пластиковый обвес, накладки на пороги, расширители арок, а также иной передний бампер.

Будут изменения и в салоне. Также известно, что под капотом кросс-версии Renault Logan расположатся 1,6-литровые моторы, пару которым составит вариатор.

Между тем согласно исследованию «Автостат», Renault Logan является второй самой распространенной иномаркой в автопарке, выпущенной на российском предприятии.