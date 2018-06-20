Концерны Volkswagen и Ford займутся совместной разработкой автомобилей

Два крупных концерна намерены объединить свои усилия и совместно выпускать автомобили.

Сейчас производители рассматривают возможность создания стратегического альянса, о чем сообщает британское издание Autocar.

Журналисты издания отмечают, что в первую очередь две автомобильные компании рассматривают возможность совместного выпуска нового коммерческого транспорта.

Созданный альянс будет заниматься только исследованиями и разработками.

Кроме этого, руководство компаний считает, что сотрудничество позволит той или иной марке усилить свои позиции на рынках, где сейчас их дела не столь успешны.