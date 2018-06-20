Два крупных концерна намерены объединить свои усилия и совместно выпускать автомобили.
Концерны Volkswagen и Ford займутся совместной разработкой автомобилей
20.06.2018 13:57
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Сейчас производители рассматривают возможность создания стратегического альянса, о чем сообщает британское издание Autocar.
Журналисты издания отмечают, что в первую очередь две автомобильные компании рассматривают возможность совместного выпуска нового коммерческого транспорта.
Созданный альянс будет заниматься только исследованиями и разработками.
Кроме этого, руководство компаний считает, что сотрудничество позволит той или иной марке усилить свои позиции на рынках, где сейчас их дела не столь успешны.
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