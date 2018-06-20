Назван ТОП-10 самых распространенных иномарок российского производства

Иномарок российского производства в автопарке аналитики насчитали 9,3 миллиона, а это соответствует доле 22%.

Новое исследование аналитиков показало, какие наиболее популярные в автопарке модели иностранных компаний, выпущенные на российских предприятиях.

Так, агентством «Автостат» был составлен ТОП-10 самых распространенных иномарок российского производства, который возглавил седан Хэндай Солярис.

Его серийное производство в России началось в 2010 году и уже по состоянию на 1 января этого года автопарк модели составил 674,2 тыс.

Второй самой распространенной иномаркой, выпущенной в России, стал седан Рено Логан, которого насчитывается 638,9 тыс. штук. В тройке лидеров Киа Рио с результатом 625,7 тыс. экземпляров.

Также в ТОП-10 самых распространенных иномарок российского производства вошли: