В Китае появится Volkswagen Passat нового поколения‍

Профилирующие сайты получили снимки нового поколения седана Volkswagen Passat для китайского рынка. Модель будет представлена уже в сентябре.

Портал CarNewsChina рассекретил новый Passat, который в 2018 году должен появится в Китае. Новая немецкая модель будет похожа на лифтбек Arteon.

По предварительным данным седан немного вырастет в размерах и его длина составит 4 933 мм, ширина 1 836 мм, а высота 1 469 мм.

Это больше чем текущая версия седана по всем параметрам. Также будет увеличена и колесная база автомобиля, которая увеличится с 2 803 до 2 871 мм.

Сборка китайской версии Volkswagen Passat будет происходит на совместном предприятии SAIC-Volkswagen в Шанхае.

Известно, что под капотом нового Passat будут устанавливать 1,4-литровый 150-сильный бензиновый мотор, а также 2,0-литровый ДВ в двух версиях форсировки — 186 и 220 л.с. В дальнейшем появится и гибридная версия седана, которую можно будет заряжать от бытовой сети.