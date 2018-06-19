В России по госпрограммам за 5 месяцев продано более 117 тыс. машин

За период январь-май по программам государственного кредитования было реализовано 117 664 автомобиля.

Основные продажи автомобилей пришлись на государственную программу «Семейный автомобиль», по которой за отчетный период было продано 52,8 тыс. новых авто. Еще 44,3 тыс. машин передали клиентам, оформившим кредит в рамках программы «Первый автомобиль».

Другие программы не пользуются таким большим спросом. Так, кредитом «Свое дело» воспользовалось 13,6 тыс. россиян, еще 5,1 тыс. человек оформили автомобили по лизинговой программе и 1,9 тыс. авто реализовали по программе «Российский тягач».

Сейчас льготные кредиты «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» не предоставляются так как за четыре месяца работы государственной программы было продано 85,94 тыс. авто при этом на текущий год государство ставило план 80,6 тыс. машин.