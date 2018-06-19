К такому выводу пришли аналитики из агентства «Автостат», проведя мониторинг цен на новые автомобили в июне.
Subaru в России подняла цены почти на все свои автомобили
19.06.2018 20:56
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По данным аналитиков, Subaru в России подняла цены почти на все свои автомобили на 30-100 тысяч рублей.
Меньше всего прибавил в цене кроссовер Subaru Forester, который стал дороже на 30 тысяч рублей за исключением базовой версии.
На такую же сумму стал дороже и автомобиль Subaru XV за исключением начальной комплектации.
На 40 тысяч рублей подорожал Subaru Outback, а сильнее всего прибавили в цене Subaru WRX и WRX STI, ценники на которые выросли на 50-100 тысяч рублей.
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