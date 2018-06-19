Ряжский авторемонтный завод представил огромный мусоровоз

Ряжский авторемонтный завод представил грузовик, который может запрессовать до 200 кубических метров мусора, для сравнения в железнодорожном вагоне помещается до 86,4 кубических метров груза.

Ряжский авторемонтный завод разработал новый мусоровоз, который создан специально для ГК «Чистый город» Вологодской области.

Новый автомобиль создали на базе МАЗ с колесной формулой 8х4, а общая масса такой модели может составлять 44 800 кг.

Особенный мусоровоз получил 30-кубовую надстройку шасси и мощную гидравлическую систему, которая способна запрессовать до 200 кубических метров бытовых отходов массой до 24 500 кг. В движение мусоровоз приводится мотором ЯМЗ-653 (Евро-5) мощностью 420 л.с.