Mercedes рассказал об испытаниях нового электрического кроссовера EQC‍

Mercedes-Benz приступает к новому этапу тестирования своего перспективного электрического кроссовера EQC. В этот раз несколько прототипов направят в Испанию, где летом температура воздуха прогревается до 50 градусов по Цельсию.

В Mercedes-Benz уверены, что аккумуляторам EQC в зимний период не грозит ничего, за исключением потери заряда, а вот при высокой температуре батарея может выйти из строя.

В Испании электрокроссоверу должны настроить систему охлаждения аккумуляторного блока, проверить его климатическую установку и защиту салона от мелкой пыли, которой очень много на проселочных дорогах страны.

Впервые Mercedes-Benz EQC был представлен в 2016 году. Показанный на Парижском автосалоне прототип был оснащен электрическими моторами с суммарной мощностью 408 л.с. и блоком аккумуляторов на 70 кВт-ч. Серийную версию Mercedes-Benz EQC покажут в 2020 году.