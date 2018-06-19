Китайская компания готовится к презентации обновленного кроссовера Tiggo 5X. Этот автомобиль приедет на российский рынок и будет предлагаться под названием Tiggo 4.

В Сети появились первые официальные фото модели, а значит уже совсем скоро можно ждать дебют модели.

Судя по изображениям, дизайн нового Chery Tiggo 4 выполнили в стиле флагмана Chery Tiggo 8. У Tiggo 5X/ Tiggo 4 2019 модельного года будет такая же радиаторная решетка, а также схожий передний и задний бамперы.

Кроме этого, кроссовер получит новую оптику и задние фонари. В основе Chery Tiggo 4 располагается та же платформа, что и у флагманского кроссовера, а вот габариты составляют: 4 338/1 830/1 645 мм. Расстояние между осями – 2 630 мм.

Уже известно, что для российского рынка обновленный кроссовер будет предлагаться только с бензиновым двухлитровым мотором мощностью 122 л.с. Пару двигателю составит пятискоростная механика или вариатор. Системы полного привода не будет.

На китайском рынке кроссовер предлагают еще и с полуторалитровым турбированным агрегатом с отдачей 147 л.с. Предполагается, что в Россию Chery Tiggo 4 приедет в октябре этого года.