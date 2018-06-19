Новая LADA Granta FL вновь замечена во время тестов в Тольятти‍

Компания «АВТОВАЗ» проводит финальные тесты обновленной Lada Granta и в тот раз прототип заметили на дорогах общего назначения в Тольятти. Заснять российскую новинку удалось журналисту Юрию Ефимову.

Презентация обновленной Lada Granta с новым фирменным стилел пройдёт в конце августа в рамках Международного Московского автосалона.

На ней должны показать целое семейство Granta выполненное в X-дизайне. Ожидается, что на автосалоне представят Granta в кузове — седан, лифтбек, хэтчбек, универсал и кросс-универсал. Технически модель не изменится, но должны появится новые опции.