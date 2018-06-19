Mercedes-AMG E 53 будет стоить от 5,6 млн рублей‍

В России будут предлагаться все версии Mercedes-AMG Е 53 за исключением универсала. Российский офис Mercedes-Benz назвал цены на серию Mercedes-AMG Е 53. Самой доступной из них окажется седан Mercedes-AMG E 53, который оценили в 5,6 млн руб.

За купе клиенту придется заплатить 5,8 млн руб., а кабриолет обойдется в 6,2 млн руб. Самым дорогим в этой версии стало четырехверное купе Mercedes-AMG CLS 53, которое оценили от 6,4 млн руб.

Все модели серии технически практически не отличаются, ведь у них под капотом устанавливается 3,0-литровый бензиновый мотор с 435-сильной отдачей и 48-вольтовый стартер-генератор EQ Boost, который кратковременно прибавит еще 22 лошадиные силы.

Трансмиссия для Mercedes-AMG Е 53 предусмотрена только 9-ступенчатая автоматическая с фирменной системой полного привода 4Matic+.

Mercedes-AMG Е 53 считается промежуточным вариантом между базовыми версиями Mercedes-Benz и Mercedes-AMG 63.