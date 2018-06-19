Audi официально представила новое поколение хетчбэка Audi A1

Немецкая компания Audi провела онлайн-презентацию нового поколения своего хэтчбека Audi A1, который теперь отличается от предшественника дизайном, габаритами и моторной гаммой.

После смены поколений хэтчбек Audi A1 получил только пятидверный кузов, в то время как от трехдверного варианта производитель отказался из-за низкого спроса на такие модели.

Длина автомобиля теперь составляет 4 030 мм, что на 60 мм больше. Ширина и высота остались прежними — 1 740 мм и 1 400 мм, а расстояние между осями увеличилось на 90 мм до 2 560 мм.

Дизайн хэтчбека также изменился, а главным отличием становятся более массивные задние стойки, задние фонари, которые разделили на две секции, одна из которых располагается на двери багажного отделения, а другая на крыле.

С увеличением размера колесной базы, увеличилось и пространство в салоне, а также вырос объём багажника до 355 литров и при сложенных сидениях до 1 090 литров. В базовой версии новое поколение Audi A1 получило виртуальную приборную панель с 10,25-дюймовым экраном.

За дополнительную плату уже будет доступна система навигации, а вот информационно-развлекательная система будет предлагаться в двух версиях – с 8,8 и 10,1-дюймовым экраном. Кроме этого, новый Audi A1 предложат в трех версиях: Basic, Advanced и S line.

Все версии отличаются оформлением салона и экстерьера, а также списком оборудования. Среди особенностей хэтчбека стоит отметить и переход на платформу MQB-A0, наличие стоек McPherson спереди и полузависимой подвески сзади. В качестве опции станет доступна адаптивная или спортивная подвески.

Моторная гамма модели теперь представлена только бензиновыми моторами, а именно 1,0 TFSI (95 л.с. и 175 Нм), 1,0 TFSI (116 л.с. и 200 Нм), 1,5 TFSI (150 л.с. и 250 Нм) и топовым турбированным агрегатом 2,0 (200 л.с. и 320 Нм).

Последний мотор будет работать только с роботизированной коробкой S tronic, а менее объёмные двигатели будут предлагаться шестискоростной механикой или семискоростным преселективным роботом.

Уже в следующем году компания выведет на рынок 250-сильный Audi A1 с системой полного привода, которая позже доберется и до более простых версий.

Переднеприводные версии хэтчбека поступят в продажу в Европе в октябре. О сроках выхода нового поколения автомобиля в России пока не сообщается.