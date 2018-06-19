Стало известно, когда УАЗ «Патриот» получит АКПП и новый мотор

Трансмиссия внедорожнику достанется от французской фирмы Punch Powertrain, а мотор будет позаимствован от УАЗ «Профи».

Как сообщает паблик RCI News», уже весной 2018 года на УАЗ «Патриот» начнут устанавливать шестиступенчатую автоматическую коробку передач от Punch Powertrain.

Для нее будет адаптирован 150-сильный бензиновый мотор объёмом 2,7-литра, который сейчас устанавливают на УАЗ «Профи».

Также от грузовика в «Патриот» установят модернизированный передний мост. Сейчас «Патриот» предлагается только 2,7-литровым 135-сильным мотором, у которого максимальный крутящий момент 217 Нм.