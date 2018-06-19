В РФ согласовали механизм оформления ОСАГО для машин с электронным ПТС‍

В пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА) сообщили о согласовании с АО «Электронный паспорт» механизма оформления ОСАГО.

Как говорится в сообщении, теперь владельцы, у которых оформлен ЭПТС, смогут без проблем оформить ОСАГО на свой автомобиль.

Ранее были опасения, что в связи с переходом на электронные документы владельцы автомобилей не смогут оформить ОСАГО по той причине, что АО «Электронный паспорт» не является участником информационного взаимодействия с РСА.

Уже с 1 сентября РСА и «Электронный паспорт» намерены наладить обмен сведениями через государственную Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Пока же информацию будут получать из выписки из ЭПТС.

Также в перспективе автовладельцы смогут получать выписку из ЭПТС в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Соответствующий сервис в настоящее время разрабатывается АО «Электронный паспорт».