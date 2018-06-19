Забытый на 40 лет в гараже ретрокар Porsche 356B выставлен на продажу

Выставленный на продажу образец автомобиля был выпущен ограниченным тиражом в редком исполнении Super 90.

Porsche 356B в версии Super 90 нашли в гараже, где он простоял 40 лет. Модель была выпущена в 1962 году и до сегодняшнего дня он остался полностью с оригинальными деталями.

Как выяснилось, первым владельцем Porsche 356B был священник из Германии, который позже приехал в США, а уже в 1970-х продал его американцу. Последний поставил автомобиль в гараж и больше никуда на нем не выезжал.

Кузов модели выкрашен в оригинальный серый цвет, а в салоне имеется отделка из красной ткани. Под капотом автомобиля располагается 1,6-литровый двигатель с отдачей 90 л.с.

Пробег выставленного на продажу образца составляет всего 71 тыс. километров. Ретрокар Porsche 356B оценили в 56 500 долларов.