Гоночный внедорожник Bentley Bentayga «потерял» 300 кг роскоши‍

Британский автпороизводитель решил на серийном Bentayga покорить гору Пайкс-Пик и установить на трассе рекорд среди серийных кроссоверов. Роскошным Bentley Bentayga будет управлять пилот Рис Миллен.

Подготовка спортивного Bentayga заняла шесть месяцев. Специалисты в автомобиле установили каркас безопасности, адаптивную пневматическую подвеску и систему подавления кренов.

При этом из кроссовера убрали всю роскошную отделку, за счет чего он стал легче на 300 кг. Внешне специально подготовленный Bentayga отличается новым аэродинамическим обвесом, который состоит из заднего спойлера, боковых «юбок», сплитера и дифузора. Все эти элементы были созданы из композитных материалов.



У спортивного Bentayga такой же двигатель, как и у серийного кроссовера, а это 608-сильный мотор W12, который позволяет автомобилю совершать разгон от 0 до 100 км/ч за 4,1 секунды. Максимальная скорость «паркетника» 301 км/ч.

Для нового рекорда Миллену на Bentayga нужно проехать 20 км трассы Пайкс-Пик быстрее 12 минут 35,61 секунды.