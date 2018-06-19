К такому выводу пришли аналитики из «Автостат», которые подготовили отчет по изменению цен на новые автомобили в период с 16 мая по 15 июня 2018 года.

Так, стало известно, что сразу 23 компаний изменили цены на автомобили в РФ за последний месяц. Удорожание было как на одну, так и на несколько моделей.

К примеру, марка KIA подняла цены сразу на семь своих моделей на 15-30 тысяч рублей, а Land Rover переписала ценники сразу на все свои автомобили в большую строну на 31 – 200 тысяч рублей. У компании Jaguar изменилась стоимость на все модели на 51 – 91 тыс. рублей.

Подорожал за последний месяц и весь модельный ряд автомобилей отечественной марки УАЗ. Изменение цен было на сумму от 10 до 18,5 тыс. рублей.

Также прибавили в цене автомобили компании Suzuki (10-20 тыс. руб.). На 20-30 тысяч рублей дороже стал и кроссовер Volkswagen Tiguan, а Honda CR-V подорожал на 30 тысяч рублей.

В зависимости от комплектации оказались дороже и кроссоверы Haval H6 и Н9, причем последний подорожал на максимальные 140 тысяч рублей. При этом такие автомобили как Ford Kuga, Focus, EcoSport и Mondeo стали предлагаться по цене ниже до 75 тысяч рублей.