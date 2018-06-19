Премиальная американская компания Lincoln полностью откажется от текущих обозначений кроссоверов и начнет использовать новые названия.
Модель Lincoln MKC сменит название на Lincoln Corsair
19.06.2018 05:33
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За последние 10 лет американский автопроизводитель в названии кроссоверов использовал обозначения «MK». Теперь со сменой поколения автомобили будут назначать по-новому.
Так, в 2017 году был переименован MKX, который сейчас носит название Nautilus, а в 2020 году будет выпущен Corsair, а он заменит текущую модель MKC.
Как сообщают зарубежные издания, в Corsair будут устанавливать турбомоторы семейства Ford EcoBoost и гибридные силовые установки.
Напомним, текущая версия Lincoln MKC была обновлена в конце прошлого года. В США ее предлагают с 2,0-литровым турбомотором мощностью 254 л.с. и 2,3-литровым ДВС с 285-сильной отдачей.
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