Конкурент Tesla Model X: кроссовер Nio ES8 все-таки стал серийным

Новый конкурент Tesla Model X – кроссовер фирмы Nio встал на конвейер, а первые партии новинки готовятся к отправке в дилерские центры.

Стоит отметить, что прототип кроссовера с электрической установкой был представлен в 2014 году и тогда он носил не только статус концепта, но и название NextEV.

Серийная версия отправилась на конвейер под названием Nio ES8. Электрический кроссовер оснащен системой автопилотирования и интеллектуальным помощником под названием NOMI.

Силовая установка ES8 состоит из двух электрических моторов мощностью по 326 л.с. каждый. Суммарная отдача установки составляет 653 л.с. при 840 Нм крутящего момента.

Блок аккумуляторов обеспечит запас хода в 355 км. Семиместный кроссовер может совершить разгон от 0 до 100 км/ч за 4,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 180 км/ч.

Стоимость конкурента Tesla Model X составляет 448 тысяч юаней или 3,98 миллиона рублей, а это намного меньше, чем у американского кроссовера, который имеет ценник в Китае в переводе 7,42 миллиона рублей.