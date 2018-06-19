Отзывная кампания будет проведена в связи с вероятными проблемами с ремнями безопасности.
Volkswagen отзывает в Китае более 35 тыс. автомобилей
19.06.2018 04:50
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Как сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Главное таможенное управление КНР, Volkswagen в Китае отзовёт более 35 тысяч автомобилей Beetle из-за проблем с ремнями безопасности.
Под отзыв попадают автомобили, ввезенные в Китай в период с апреля 2012 года по октябрь 2014 года в количестве 35 386 штук.
В рамках отзывной кампании все неисправные ремни безопасности будут заменены на новые а счет компании.
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