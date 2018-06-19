Volkswagen отзывает в Китае более 35 тыс. автомобилей‍

Отзывная кампания будет проведена в связи с вероятными проблемами с ремнями безопасности.

Как сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Главное таможенное управление КНР, Volkswagen в Китае отзовёт более 35 тысяч автомобилей Beetle из-за проблем с ремнями безопасности.

Под отзыв попадают автомобили, ввезенные в Китай в период с апреля 2012 года по октябрь 2014 года в количестве 35 386 штук.

В рамках отзывной кампании все неисправные ремни безопасности будут заменены на новые а счет компании.