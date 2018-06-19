Шведская компания Volvo с 2025 года во всех своих автомобилях начнет использовать переработанный пластик.
Компания Volvo начнет использовать переработанный пластик в производстве
19.06.2018 00:24
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Компания уже призвала поставщиков пластиковых комплектующих начать тесно сотрудничать с автопроизводителями и при изготовлении комплектующих использовать перерабатываемый пластик.
Для примера Volvo уже выпустила гибридную версию кроссовера ХС60 T8, в которой установлены пластиковые элементы из перерабатываемых материалов (рыболовные сети, пластиковые бутылки и другие материалы. которые в огромном количестве сейчас плавают в океанах).
С 2025 года все автомобили марки получат 25% элементов из переработанного пластика.
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