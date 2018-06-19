Компания Volvo начнет использовать переработанный пластик в производстве

Шведская компания Volvo с 2025 года во всех своих автомобилях начнет использовать переработанный пластик.

Компания уже призвала поставщиков пластиковых комплектующих начать тесно сотрудничать с автопроизводителями и при изготовлении комплектующих использовать перерабатываемый пластик.



Для примера Volvo уже выпустила гибридную версию кроссовера ХС60 T8, в которой установлены пластиковые элементы из перерабатываемых материалов (рыболовные сети, пластиковые бутылки и другие материалы. которые в огромном количестве сейчас плавают в океанах).

С 2025 года все автомобили марки получат 25% элементов из переработанного пластика.