Более 500 автобусов поставила «Группа ГАЗ» Москве в 2018 году

«Группа ГАЗ» в текущем году в российскую столицу поставила 539 автобусов. В 2018 году городские власти получили модели ЛиАЗ-5292, ЛиАЗ-4292 и ЛиАЗ-6213.

Все эти автобусы оснащены мотором ЯМЗ-530, который соответствует классу евро-5, также во всех автобусах установлена автоматическая коробка передач и система ABS.

Новый городской транспорт оснащен системой диагностики, которая в автоматическом режиме контролирует свыше 300 параметров транспортного средства.

Часть поставленных в Москву автобусов будет обслуживать «Группа ГАЗ», которая будет отвечать за техническое состояние транспортного средства на протяжении всего эксплутационного периода.