«АвтоВАЗ» продает автомобили LADA со скидками до 115 тыс. рублей

Скидки на покупку автомобилей отечественного автогиганта предлагают при использовании спецпредложений, действующих до конца этого месяца.

Максимальная скидка может достигнуть 115 тысяч рублей, правда максимальная скидка действует на двухтопливную Весту.

Желающие сэкономить на покупке LADA Vesta CNG могут воспользоваться госпрограммой EcoGas, в рамках которой и предоставляется скидка в размере 115 тысяч рублей.

Кроме этого, до 40 тысяч рублей можно сэкономить на покупке моделей LADA Granta, Kalina, Largus и XRAY с использованием схемы трейд-ин.

Еще «АвтоВАЗ» предлагает скиду на внедорожник LADA 4×4 в версии Bronto. Размер скидки в данном случае составит 30 тысяч рублей.

Неплохие условия предлагает производитель и при оформлении автомобилей LADA в кредит. Более подробно о предложениях можно узнать у официальных дилеров компании в России.