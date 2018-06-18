Скидки на покупку автомобилей отечественного автогиганта предлагают при использовании спецпредложений, действующих до конца этого месяца.
«АвтоВАЗ» продает автомобили LADA со скидками до 115 тыс. рублей
18.06.2018 15:57
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Максимальная скидка может достигнуть 115 тысяч рублей, правда максимальная скидка действует на двухтопливную Весту.
Желающие сэкономить на покупке LADA Vesta CNG могут воспользоваться госпрограммой EcoGas, в рамках которой и предоставляется скидка в размере 115 тысяч рублей.
Кроме этого, до 40 тысяч рублей можно сэкономить на покупке моделей LADA Granta, Kalina, Largus и XRAY с использованием схемы трейд-ин.
Еще «АвтоВАЗ» предлагает скиду на внедорожник LADA 4×4 в версии Bronto. Размер скидки в данном случае составит 30 тысяч рублей.
Неплохие условия предлагает производитель и при оформлении автомобилей LADA в кредит. Более подробно о предложениях можно узнать у официальных дилеров компании в России.
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