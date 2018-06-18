Arctic Trucks и Nissan представили внедорожник Navara Off-Roader AT32

Над хардкорной версией работали специалисты компании Arctic Trucks. В пикапе увеличили дорожный просвет, установили новые колеса и соответственно изменили углы въезда и съезда.

Доработанный пикап получил название Nissan Navara Off-Roader AT32. В нем установили шноркель, передний дифференциал блокировки и 32-дюймовые вседорожные шины.

Трансмиссия и мотор в пикапе остались без изменений. За счет новых колес и увеличенного дорожного просвета углы въезда и съезда увеличились с 30,4 и 22,2 до 35 и 24 градусов.

Nissan Navara Off-Roader AT32 будет предлагаться в Европе, но стоимость внедорожного пикапа пока не назвали.