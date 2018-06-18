Porsche показала новый видеотизер с новым спорткаром Taycan

Не так давно немецкий автопроизводитель рассекретил название новой модели , опубликовав первый видеотизер. При этом сегодня в Сети оказался новый видеоролик.

Благодаря тизеру стало ясно, как правильно будет произносится название новой модели. К слову название спорткара Taycan означает «молодую, полную сил лошадь».

Taycan станет первые электрокаром в модельной линейки марки. По предварительным данным, автомобиль будет оснащен полностью электрической силовой установкой, мощность которой составит 600 л.с. Разгон спорткара до первой сотни будет осуществляться менее чем за 3,5 секунды.

Запас хода у новой модели будет не менее 500 км. По некоторым данным, такие характеристики будут у топового варианта, тогда как базовая версия получит 400-сильную установку.

