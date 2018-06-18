В Сети‍ появились первые фото хэтчбека Audi A1 нового поколения

Сегодня в Сети опубликовали снимки нового поколения хэтчбека Audi A1, а позже появились и его характеристики.

Источником изображений стал зарубежный портал Autotijd, он же позже рассказал про основные характеристики маленького автомобиля марки.

Внешность пятидверного хэтчбека будет похожа на A3 и Q2, а от кроссовера в A1 будет рисунок радиаторной решетки и передний бампер.

Остальное у модели будет от Audi A3. Уже известно, что в основе автомобиля лежит платформа MQB, на которой уже базируется Skoda Fabia, Seat Ibiza и VW Polo.

По размерам новинка станет немного больше предшественника и по предварительным данным длина машины будет 4040 мм.

Также увеличится на 90 мм колесная база, а на 70 литров будет больше багажное отделение. Несмотря на увеличенные размеры вес A1 за счет новой платформы останется прежним.

По слухам, под капотом пятидверного хэтчбека будет устанавливаться литровый трехцилиндровый мотор мощностью 95 л.с., а также 1,4-литровый бензиновый и 1,6-литровый дизельный мотор. В дальнейшем может еще появится и гибридный вариант Audi A1.

В салоне хэтчбека появится цифровая панель приборов, беспроводная зарядка и мультимедийная система с сенсорным экраном.