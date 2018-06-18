Новый электромобиль от немецкой компании снова замечен на тестовых испытаниях. Ожидается, что его презентация состоится уже в ближайшие месяцы.

На этот раз фотошпионами замечен прототип Mercedes EQ C в необычном камуфляже, но даже несмотря на это можно сказать, что полностью электрический кроссовер будет выглядеть немного иначе, чем существующие модели марки.

К слову недавно производитель опубликовал видео, в котором рассказал о главных преимуществах электрокаров. Сейчас известно, что Mercedes EQ C на рынке поборется за покупателей таких моделей как Jaguar I-Pace, Audi E-Tron, BMW iX3.

Силовая установка Mercedes-Benz EQC будет представлена двум электромоторами, которые позволят автомобилю ускорится до первой сотни менее чем за пять секунд.

Запас хода составит 500 км. В основе автомобиля расположится платформа EVA, которая предполагает использование высокопрочной стали и алюминия.