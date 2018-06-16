Старый Ford папы римского выставлен на аукцион за 300 тыс. долларов

На торги выставят автомобиль папы римского Иоанна Павла II, а это старый Ford Escort, за который планируют выручить, как за новое Ferrari 488.

Ford Escort, на котором раньше ездил понтифик, в 1996 году был впервые продан за 102 тысячи долларов, а в 2015 году его уже перепродали за 690 тысяч долларов.

Тогда владельцем автомобиля стал коллекционер Джон О’Куин. Нынешний владелец намерен продать Escort за 300 тысяч долларов.

Стоит отметить, что автомобиль имеет несколько вмятин на кузове и у него стальные диски. Машину в таком состоянии сейчас в Европе можно приобрести всего за пару сотен евро.

Понтифик Иоанн Павел II ездил на Ford Escort еще до того, как стал главой католической церкви.